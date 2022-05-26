Донецк, 26 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. За последние сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель. Об этом 26 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что за период с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая в результате обстрелов украинских формирований на территории республики погиб один житель, ещё десять пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР почти 5 тыс. бытовых абонентов остались без энергоснабжения.