Абакан, , 09:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 15 носителей коронавируса, выздоровели 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в республиканском правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 987 случаев COVID-19. На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 57 (-6) пациентов, в стационаре — 58 (+6). Два человека — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Хакасии было подтверждено 14 случаев заражения, выздоровел 31 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии от COVID-19 ревакцинировано почти 78 тысяч человек