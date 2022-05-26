Афины , 26 мая 2022, 09:18 — REGNUM Иранская нефть, перевозившаяся танкером Lana под флагом России, будет передана властями Греции США. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе греческого министерства морского флота и островной политики.
«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос (на острове Эвбея)», — приводит слова представительницы пресс-службы ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что российский танкер Pegas с 19 моряками на борту был задержан властями Греции. Через несколько дней, из-за антироссийских санкций, судно было переименовано в Lana.