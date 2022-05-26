Афины , 26 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Иранская нефть, перевозившаяся танкером Lana под флагом России, будет передана властями Греции США. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе греческого министерства морского флота и островной политики.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос (на острове Эвбея)», — приводит слова представительницы пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что российский танкер Pegas с 19 моряками на борту был задержан властями Греции. Через несколько дней, из-за антироссийских санкций, судно было переименовано в Lana.