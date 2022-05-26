Денвер, США, , 09:17 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в пятом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Владимир Тарасенко Michael Miller

Российский нападающий «Сент-Луис» Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. Павел Бучневич отдал два голевых паса, а Алексей Торопченко и Иван Барбашёв — по одному.

Также в составе «Блюз» отличились Роберт Томас, оформивший дубль, Джастин Фолк и Тайлер Бозак.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Натан Маккиннон, ещё один гол забил Габриэль Ландеског.

Таким образом, «Сент-Луис» сократил отставание в серии — 2:3. Следующий матч пройдёт 28 мая.

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