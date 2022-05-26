Томск, , 09:16 — REGNUM Тюменская область в ходе весенней призывной кампании 2022 года отправила в войска уже около 300 новобранцев, всего в регионе на срочную службу призывается более полутора тысяч человек. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЦВО «Перед убытием к месту прохождения службы новобранцы прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции… также им измерили температуру и провели осмотр на выявление признаков заболевания простудой и гриппом».

Все молодые люди получили обмундирование и другое полагающееся вещевое имущество, в том числе санитайзеры, защитные маски и банковские карты.

В сообщении военного ведомства отмечается, что проведение планового весеннего призыва никак не связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Всего в регионах Урала, Сибири и Поволжья до 15 июля будет призвано около 53 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1800 жителей Краснодарского края отправлены на срочную военную службу с начала весеннего призыва.

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