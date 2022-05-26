Из Томской области в войска отправились первые 300 новобранцев
Томск, 26 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Тюменская область в ходе весенней призывной кампании 2022 года отправила в войска уже около 300 новобранцев, всего в регионе на срочную службу призывается более полутора тысяч человек. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
Все молодые люди получили обмундирование и другое полагающееся вещевое имущество, в том числе санитайзеры, защитные маски и банковские карты.
В сообщении военного ведомства отмечается, что проведение планового весеннего призыва никак не связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Всего в регионах Урала, Сибири и Поволжья до 15 июля будет призвано около 53 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, более 1800 жителей Краснодарского края отправлены на срочную военную службу с начала весеннего призыва.