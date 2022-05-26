Назрань, Ингушетия, , 09:16 — REGNUM В Ингушетии под суд пойдет бывший чиновник администрации в городе Назрани. Его уличили в мошенничестве, с помощью которого он прибрал к рукам земельный участок, нанеся ущерб на 18 млн рублей, сообщили 26 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Суд Pixabay.com

Как установлено, в 2012 году 55-летний житель республики, являясь ведущим специалистом администрации Альтиевского административного округа города Назрани, приписал один ноль в документы о праве собственности на землю, принадлежавшей его родственнице.

По факту площадь земельного участка составляла 4 тыс. квадратных метров, на бумаге же при помощи чиновника она увеличилась до 40 тыс. квадратных метров. На основании сфальсифицированных документов, представленных в Росреестр, на имя женщины было «оформлено право собственности на земельный участок кадастровой стоимостью около 18 млн рублей, который злоумышленник обратил в свою пользу».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В настоящее время оно передано для рассмотрения в суд.