Вашингтон, 26 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Американские граждане, столкнувшиеся с экономическими сложностями, стали в меньшей степени выступать за поддержку Вашингтоном Украины, пишет Марк Уотсон в статье, вышедшей 26 мая в The Strategist.

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По его словам, после начала специальной военной операции по денацификации Украины американские граждане выразили осторожность, выступая против отправки войск или авиации на Украину, но выражая сильную моральную поддержку украинскому народу и негодование в связи с действиями Москвы. Администрация президента США Джо Байдена во многом действовала в этих рамках: она отправила Киеву оружие, одновременно исключив любые меры, которые могли бы спровоцировать прямое столкновение между российскими и американскими войсками.

«На чисто политическом уровне, хотя опросы показали, что американцы внимательно следят за событиями на Украине, их больше всего беспокоила безудержная инфляция: 40% респондентов назвали «инфляцию или рост цен» главным предметом беспокойства», — отметил он.

Однако к концу марта в отношении населения США к масштабам и размаху принимаемых Вашингтоном мер наметились значительные изменения. Согласно опросу, проведенному агентством Reuters, 74% американцев, в том числе подавляющее большинство как республиканцев, так и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны ввести бесполетную зону на Украине, даже если такой шаг, скорее всего, приведет к конфликту американских военных с российскими войсками на Украине и прилегающих территориях. Кроме того, 80% американских граждан, представляющих обе партии заявили, что Соединенным Штатам следует прекратить покупать российскую нефть, несмотря на ожидаемый рост цены на бензин в связи с этим шагом.

Эта дилемма — как поддержать Украину и при этом не спровоцировать дальнейшую инфляцию — нашла свое отражение в опросах, которые показали, что большинство как республиканцев, так и демократов выберут на промежуточных выборах кандидатов, которые выступают за оказание военной помощи Украине и за санкции против России. В то же время опросы показывают очень высокий уровень обеспокоенности влиянием санкций на цены, особенно среди более экономически уязвимых американцев и среди женщин-избирателей — обе группы склоняются к демократам.

«Таким образом, поддержка Украины представляет собой серьезную проблему для демократов, по мере того как они приближаются к промежуточным выборам, которые пройдут в конце этого года: поддержка Украины (очень популярная мера) означает введение нефтяного эмбарго в отношении России, что спровоцирует рост цен на топливо и общее увеличение (очень непопулярное последствие)», — подчеркнул Уотсон.

К маю наметилась еще одна тенденция: рост числа американцев, обеспокоенных тем, что США слишком много делают для поддержки Украины. Опрос Pew Research показал, что 12% американцев считают, что США оказывают слишком большую поддержку, по сравнению с 7% в марте, даже несмотря на то, что большинство поддерживает увеличение военной помощи на уровне около 55%. Это кажущееся противоречие можно, по крайней мере частично, объяснить эффектом «шока от ценника» — от того, насколько увеличилась стоимость помощи США — опрос был проведен сразу после того, как Конгресс утвердил пакет помощи на сумму $13,6 млрд.

«Тем не менее можно ожидать, что эта тенденция сохранится, поскольку Конгресс проталкивает еще большую помощь Украине, утвердив только на прошлой неделе дополнительные $40 млрд поддержки», — отметил автор.

В то же время американцы все меньше склонны считать, что США обязаны защищать Украину. По данным социологической компании Morning Consult, вторую неделю подряд в мае доля избирателей, считающих, что США несут такое обязательство, снизилась до 44% с максимума в 50%. меньше всего верят в том, что США обязаны защищать Украину, республиканцы: число сторонников таких мер сократилось до 32%, по сравнению с 57% демократов и 40% сторонников независимых кандидатов.

«На сегодняшний день говорит о том, что США делают для поддержки Украины слишком мало, лишь каждый четвертый американец, что является рекордно низким показателем с тех пор, как Morning Consult начала отслеживать эти тенденции, и по сравнению с 37% в середине марта», — указал Уотсон.

«Какой бы ни была причина, такая тенденция вызывает беспокойство. Хотя солидарность с Украиной по-прежнему пользуется большой поддержкой в Конгрессе и администрации Байдена, среди американского электората она носит ограниченный характер», — заключил он.