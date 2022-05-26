* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:15 — REGNUM Недавние взрывы в Мазари-Шарифе и Кабуле вызвали реакцию некоторых видных политических деятелей, поставив под вопрос способность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Мохаммад Мохакек, лидер Партии народного исламского единства Афганистана, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) либо не в состоянии обеспечить безопасность, либо причастны к событиям.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не способен обезопасить людей, либо он сам является «подельником вора»», — написал он в посте в соцсети.

Бывший президент Хамид Карзай выразил соболезнования жертвам этих событий. Он назвал произошедшее «иностранными заговорами» и подчеркнул необходимость национального диалога.

«В целях предотвращения иностранных заговоров и обеспечения прочного мира и стабильности в стране нужно делать акцент на укреплении единства и начале национального диалога, и я считаю это единственным способом спасти страну», — сказал Карзай.

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Абдулла Абдулла, бывший глава Совета национального примирения, также осудил события в своём послании, назвав их противоречащими исламским нормам и общечеловеческим ценностям. Он также назвал нападения военным преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая вечером в Мазари-Шариф произошли три последовательных взрыва, в результате которых по меньшей мере девять человек погибли и более 16 получили ранения.

Ещё один взрыв прогремел в мечети Хазрата Закария в Кабуле, в результате чего по меньшей мере шесть верующих погибли и 22 человека получили ранения. Однако очевидцы заявили, что число погибших намного превышает цифры, озвученные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и больницами.