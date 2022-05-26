Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуиаровали 395 человек. Об этом 26 мая сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что в период с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 395 человек, включая 34 ребенка. Все жители размещены в пункте оказания помощи населению, развёрнутому силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял 36 680 человек.