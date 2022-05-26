Нью-Дели, 26 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Индия продолжает закупать у России нефть и обсуждает способы оплаты, чтобы выбрать наилучший. Об этом сообщает 26 мая газета The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Источники издания отмечают, что создание механизма для расчёта за поставки российской нефти в рупиях и рублях продолжается, но окончательного решения пока нет. Способы оплаты обсуждаются, «условия скидок пока не согласованы».

Ранее газета сообщала, что Россия переместилась с 10-го на четвёртое место в списке поставщиков нефти для Индии. Доля российской нефти выросла в Индии до рекордных 6%. Если в марте Россия поставляла около 66 тыс. баррелей в сутки, то в апреле объём вырос до примерно 277 тыс. баррелей в сутки. Рост объёма продолжится на фоне низких цен.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия рассчитывает покупать у России нефть по цене ниже $70 за баррель.

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