Благовещенск, 26 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» Дню российского предпринимательства, отмечаемому сегодня, 26 мая, посвятили более 100 различных мероприятий: бизнесменов ждут круглые столы, семинары, ярмарки и масштабные бизнес-форумы.

LxAndrew Благовещенск

Одним из ключевых событий федерального округа стал Амурэкспофорум, до 28 мая он проходит на границе с Китаем — в городе Благовещенске.

Как отметили в амурском Центре «Мой бизнес», в условиях новой экономической реальности «Амурэкспофорум-2022» станет первой международной площадкой для поиска новых рынков и поставщиков, формирования понимания принципов работы с азиатскими партнерами. В центре внимания сегодня — не только российские экспортеры, но и импортеры важной для экономики страны продукции.

Деловая программа охватит вопросы работы в условиях новой экономической реальности и возможности, которые открывает китайский рынок и партнерство в разных сферах. Ключевым этапом деловой программы станет стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая.

«Основная цель «АмурЭкспоФорума» в этом году — позиционирование Амурской области как одного из важных центров развития российско-китайского сотрудничества. В современной ситуации роль региона в сфере перевозок, логистики, инвестиций и торговли с Китаем заметно возрастает. Реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспорте и энергетике, увеличивается товарооборот — на 11% по итогам 2021 года. Уверен, что Форум станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая», — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Еще одно крупное международное мероприятие пройдет в Республике Бурятия. Здесь с 27 по 28 мая проведут международный форум «Россия — Монголия. Партнерство в новой реальности». Помимо заседаний и обсуждений, на форуме также запланированы встречи в формате B2B предпринимателей из России и Монголии и выставки товаров двух стран.

«В минувшем году мы отметили 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Мы уделяем большое внимание развитию и укреплению торгово-экономических связей между нашими странами. Сегодня мы видим большую заинтересованность в сотрудничестве между представителями бизнеса двух стран.

Более 200 компаний из Монголии заявили о намерении участвовать в международном форуме. С монгольской стороны мы ожидаем предприятия строительной, пищевой и легкой промышленности, а также производителей по изготовлению кожаных, кашемировых, ковровых изделий, национальной одежды и сувенирной продукции», — сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Алексей Оловянников.

Крупные события, приуроченные к празднику, уже проходят и в Забайкальском крае. Так, 24 и 25 мая здесь организовали двухдневный форум «Мой бизнес. Новые горизонты».

«Этот форум — концентрация множества важных для региона тем в одном мероприятии, в том числе развитие экспорта, местное производство. И, конечно же, ценные практические советы от мастеров своего дела для тех, кто только начинает бизнес», — рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

Помимо форума, для предпринимателей Забайкалья также проведут акселератор, спартакиаду и другие полезные площадки.

Тематические мероприятия проходят и на Камчатке — здесь для жителей края организовали «Неделю предпринимательства». Благодаря этому событию представители бизнеса и заинтересованные граждане могут обменяться опытом, узнать что-то новое и расширить запас знаний в сфере предпринимательства.

А в Хабаровском крае, помимо обучающих площадок и деловых игр, организовали большую акцию «Я делаю бизнес в Хабаровском крае». Рубрику запустили в соцсетях областного Центр «Мой бизнес» — в рамках акции специалисты Центра собирают и бесплатно размещают в социальных сетях истории разных компаний из региона.

Подобную рубрику к празднику запустили и в Республике Саха (Якутия) — под хештегом #фактыобизнесе в регионе рассказывают об успехах местных бизнесменов и их достижениях в выходе на зарубежные рынки. Также для предпринимателей региона организовали игровые тренинги, круглые столы и даже велопробег для резидентов бизнес-инкубатора. Спортивное мероприятие «Бизнес — путь к успеху» пройдет в Якутии уже 27 мая.

По данным Федеральной налоговой службы, сегодня в ДФО зарегистрировано больше 300 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а в дальневосточном бизнесе занято порядка 700 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства, проходят во всех федеральных округах.

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