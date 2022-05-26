Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Поставку киевскому режиму противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, которые производятся на израильском заводе в Берлине, отказались одобрять власти Израиля. Об этом 26 мая сообщает портал Axios.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что возможность одобрения таких поставок обсуждалась заместителем главы Пентагона по политическим делам Колином Колом с генеральным директором израильского министерства обороны Амиром Эшелем во время визита последнего в Вашингтон.

При этом отмечается, что гендиректор минобороны Израиля заявил, что израильская сторона не желает передавать Киеву ПТРК Spike и хочет поставлять украинской стороне только нелетальные виды вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что увеличение объемов военной помощи Украине обсуждалось в ходе переговоров французского министра иностранных дел Катрин Колонны и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.