Вашингтон, 26 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Поставку киевскому режиму противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, которые производятся на израильском заводе в Берлине, отказались одобрять власти Израиля. Об этом 26 мая сообщает портал Axios.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что возможность одобрения таких поставок обсуждалась заместителем главы Пентагона по политическим делам Колином Колом с генеральным директором израильского министерства обороны Амиром Эшелем во время визита последнего в Вашингтон.

При этом отмечается, что гендиректор минобороны Израиля заявил, что израильская сторона не желает передавать Киеву ПТРК Spike и хочет поставлять украинской стороне только нелетальные виды вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что увеличение объемов военной помощи Украине обсуждалось в ходе переговоров французского министра иностранных дел Катрин Колонны и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.