Джакарта, 26 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии через управление по защите индонезийских граждан заявило, что ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате стрельбы в начальной школе в штате Техас (США), сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«В результате инцидента индонезийские граждане не пострадали», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В связи с инцидентом генеральное консульство Индонезии обратилось к гражданам, находящимся в этом районе, с призывом повысить бдительность и осторожность. Индонезийских граждан также попросили сообщать о чрезвычайных ситуациях местным силам безопасности и представителям Индонезии.

По данным генерального консульства Индонезии в Хьюстоне, в Техасе проживает около 10 000 индонезийских граждан, из которых 50 проживают в районе Сан-Антонио.

Напомним, в 2021 году в США произошел в общей сложности 61 инцидент со стрельбой.