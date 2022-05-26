Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве на улице Алексея Свиридова отремонтируют одноэтажное здание вокзала станции Кунцево, построенное на рубеже XIX и XX веков и похожее на средневековый замок, сообщается на портале мэра столицы.

Проект реставрации Дарья Драй © ИА REGNUM

Кунцевский вокзал был построен в 1899–1900 гг. в неоготическом стиле по проекту архитектора Ивана Струкова. Это образец неоготической архитектуры, он имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Специалисты проводя историко-архивные исследования, изучаются инженерно-технические особенности здания, чтобы подобрать оптимальные архитектурные и конструктивные решения.

Сейчас в историческом здании Кунцевского вокзала размещены технические железнодорожные службы, для пассажиров работает зал ожидания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века.

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