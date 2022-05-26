Оренбург, 26 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в первом стыковом матче чемпионата России по футболу сезона 2021/22. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

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Футболисты «Уфы» забили два гола с пенальти. Отличились нападающий Гамид Агаларов на 19-й минуте и полузащитник Владислав Камилов на 62-й.

«Оренбург» смог сравнять счёт благодаря голам защитников Ренато Гойковича на 70-й минуте и Андрея Малых на 84-й.

Ответную встречу команды проведут 28 мая в Уфе.

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