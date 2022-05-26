Донецк, 26 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов остались без энергоснабжения примерно 5 тыс. абонентов. Об этом 26 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Штаб распространил данные министерства угля и энергетики ДНР, согласно которым при обстрелах украинских войск были обесточены 52 подстанции, а без энергоснабжения остались 4947 бытовых абонентов.

В штабе призвали жителей проявить осторожность и не выходить из дома без лишней надобности.