Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя в Донецкую Народную Республику были эвакуированы почти 400 человек. Об этом 26 мая сообщили штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный портал администрации Липецкой области Эвакуированные жители Донбасса в Липецкой области

«За минувшие сутки, с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 395 человек, включая 34 ребёнка», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 26 мая в «Безыменное» эвакуированы 36 680 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее из Мариуполя в ДНР было эвакуировано более 435 человек, включая 42 ребёнка.