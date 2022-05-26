Салехард, , 09:05 — REGNUM На Ямал придёт настоящая жара для северного региона. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара в городе © ИА REGNUM

Аномальное тепло наступит с 27 мая. По ночам в арктическом регионе 27–29 мая намечается + 7…+ 12°C, днём будет доходить до + 25°C. Преимущественно без осадков.

Согласно «Вероятностному прогнозу температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель–сентябрь) 2022 года» Гидрометцентра России, на Ямале весь июнь будет аномально тёплым — выше средних многолетних показателей на +10°С.