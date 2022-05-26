Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Президента Соединенных Штатов Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, очередным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять, отметил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась», — сказал телеведущий.

Он добавил, что слабость и нерешительность стали характерными чертами действующего главы Белого дома. Так, ведущий напомнил о выводе войск США из Афганистана, кризисе детского питания в стране, а также резком росте цен на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами установил новый антирекорд, составив только 36%.

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