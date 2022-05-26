Вашингтон, 26 мая 2022, 09:04 — REGNUM Президента Соединенных Штатов Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, очередным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять, отметил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.
Он добавил, что слабость и нерешительность стали характерными чертами действующего главы Белого дома. Так, ведущий напомнил о выводе войск США из Афганистана, кризисе детского питания в стране, а также резком росте цен на бензин.
Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами установил новый антирекорд, составив только 36%.
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