Уфа, , 09:07 — REGNUM Автобус-шаттл запустили в Уфе для доставки вынужденных переселенцев от пункта временного размещения до ближайшей остановки городского транспорта. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУП «Башавтотранс».

Пункт временного размещения Страница Алексея Торопова в Facebook

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Сообщается, что движение автобуса-шаттла будет осуществляться по маршруту от пункта временного размещения «Связист» до СТЦ «Мега» по расписанию: от ПВР «СП Связист» в 07:00, 12:40, 15:40, 18:40 час., от «СТЦ «Мега» в 12:15, 15:15, 18:15, 21:40 час.

«Прибывших с Донбасса граждан проинформировали о наличии возможности доехать от остановки общественного транспорта «СТЦ «Мега» до города на автобусах маршрута №226 «Уфимский ДОК — СТЦ «Мега», работающих в режиме с 5:20 до 00:40 с интервалом движения в часы «пик» 2−3 минуты, в межпиковое время 5−6 минут, о возможности использования единой транспортной карты (ЕТК) Республики Башкортостан «Алга» и тарифе «Счастливый час», на городских муниципальных маршрутах, а также на межмуниципальных маршрутах: № 107,108,110,112», — сообщает пресс-служба.