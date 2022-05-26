Малгобекский район, Ингушетия, , 09:00 — REGNUM В Ингушетии двое осужденных к принудительным работам были избиты за использование телефонов мобильной связи. Инцидент произошел на агропредприятии в Малгобекском районе. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, сообщил «Интерфакс».

Телефон Pixabay.com

«В ходе разбирательства выяснилось, что у ранее судимых 43-летней женщины, молодого человека 1988 г. р., а также 36-летнего мужчины, отбывающих наказание в виде принудительных работ на агропредприятии, возник конфликт в рабочее время с руководством и службой безопасности. Причиной послужило пользование осужденными мобильными телефонами на производстве», — пишет издание.

В результате потасовки телефоны были отобраны, а в больницу попали с травмами в виде ушибов и гематом два человека. В настоящее время ведется разбирательство.

Подтверждения этой информации на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.