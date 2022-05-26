Малгобекский район, Ингушетия, 26 мая 2022, 09:00 — REGNUM В Ингушетии двое осужденных к принудительным работам были избиты за использование телефонов мобильной связи. Инцидент произошел на агропредприятии в Малгобекском районе. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, сообщил «Интерфакс».
В результате потасовки телефоны были отобраны, а в больницу попали с травмами в виде ушибов и гематом два человека. В настоящее время ведется разбирательство.
Подтверждения этой информации на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.