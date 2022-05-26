Красноярск, 26 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В 2021 году 1039 жителей Красноярского края заболели описторхозом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в краевом управлении Роспотребнадзора.

Fish.gov.ru Рыба

По данным ведомства, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос на 30,8% по сравнению с 2020 годом, но при этом остаётся ниже среднемноголетнего уровня почти на 19%.

Природные очаги описторхоза в Красноярском крае связаны с рекой Чулым и её притоками, входящими в Объ-Иртышский водный бассейн. Специалисты называют город Ачинск и Ачинский район, город Боготол и Боготольский район, Бирилюсский район, Тюхтетский район.

Заразиться можно, если употреблять в пищу малосолёную рыбу карповых пород (плотва, сорога, лещ, язь, елец, линь).

Возбудителем описторхоза является кошачий или сибирский сосальщик. Заболевание протекает с поражением печени и желчного пузыря.

Для профилактики заражения Роспотребнадзор рекомендует употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Промораживать рыбу в течение трёх-четырёх недель. Рыбу нельзя покупать у частных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 18 случаев описторхоза.

Читайте также: В Пензенской области выявили 18 случаев описторхоза