Лондон, 26 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. По мнению главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, двигаться путем «умиротворения» России нельзя и спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины нужно «противопоставить силу». Об этом говорится в распространённых британским МИД выдержках из выступления Трасс, которое намечено на 26 мая в столице Боснии и Герцеговины — Сараево.

Tom Witham Лиз Трасс

«В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу», — говорится в речи главы МИД Британии.

Также Трасс указывает, что страны Запада «не должны позволить» разворачивание продолжительного и все более тяжелого конфликта на Украине, а также обязаны неустанно работать на тем, чтобы киевский режим победил, благодаря западным военной помощи и антироссийским санкциям.

«Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа (в вопросе военной помощи Киеву — ред.)», — добавляется в ее речи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания морской коалиции стран, задачей которой будет разблокировка поставок украинского зерна.