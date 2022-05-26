Кабул, , 08:58 — REGNUM Вечером 25 мая в Кабуле прогремел сильный взрыв. Халед Задран, представитель полицейского управления афганской столицы, подтвердил факт взрыва, сообщив, что он произошёл у транспортной развязки в 4-м округе Кабула в мечети Хазрата Закария. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По его словам, причиной инцидента стала взрывчатка, заложенная в амвоне мечети.

Задран заявил, что в результате инцидента два человека получили поверхностные ранения, но источники сообщили изданию, что по меньшей мере шесть человек погибли и более 20 получили ранения.

В больнице скорой помощи сообщили, что туда были доставлены 22 раненых и тела шести погибших.

Почти в то же время в Мазари-Шарифе прогремели как минимум ещё три взрыва.