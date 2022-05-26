Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Уральском федеральном округе, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» пройдет более 80 мероприятий, посвященных к Дню российского предпринимательства, отмечаемому сегодня, 26 мая.

Урал ИА REGNUM

Так, Югре с 23 по 29 мая проходят традиционные Дни предпринимательства. Организатор — Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Представители бизнес-сообщества и жители региона участвуют в круглых столах, тренингах и вебинарах, деловых встречах, консультациях, презентациях, промо-акциях и спортивных состязаниях. Для журналистов и блогеров организованы экскурсии на малые предприятия Сургута и Нягани.

Также Фонд «Мой Бизнес» запустил в «ВКонтакте» флешмоб #ПокупаюЮгорское. Его цель — поддержать малый бизнес, помочь предпринимателям найти новых клиентов. В социальной сети уже появляются посты с этим хештегом. Югорчане рассказывают про свои любимые салоны красоты, творческие студии и спортивные секции, полезные сладости из дикоросов, магазины с полезными продуктами питания.

«Все мы пользуемся продукцией и услугами малого бизнеса — водим детей в кружки, покупаем хлеб в пекарне, пользуемся услугами любимого парикмахера, посещаем определенное кафе. Наверняка есть те, кого хотели бы поблагодарить. День российского предпринимательства — отличный повод для этого. Каждый югорчанин может стать амбассадором любимого бренда и помочь малому бизнесу», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Роман Колупаев.

В Свердловской области с 16 по 31 мая проходит Уральская бизнес-неделя. В рамках недели состоятся тематические круглые столы, прямые эфиры на актуальные для бизнеса темы, акселератор для туристических проектов, бизнес-завтраки, открытая встреча представителей IT-индустрии, открытие «Домны» - штаб-квартиры сети креативных кластеров, а также торжественный прием губернатора Свердловской области и вручение промышленникам и предпринимателям Премии «Номер один».

«Одно из самых объемных и интересных событий недели — форум «Своя колея». В этом году он посвящен работе в условиях новой реальности. Мы пригласили антикризисных управляющих, изобретателя, экспертов по продажам в компаниях мирового уровня, профессионального переговорщика. Будут и довольно неожиданные участники. Например, многократный чемпион России в танцах на льду Илья Авербух. Он расскажет про формирование команды для достижения целей», - рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Кроме того, в рамках бизнес-недели в Первоуральске и Каменске-Уральском пройдут форумы REAL DEAL, посвященные тому, как стать поставщиком промышленных гигантов. Это ежегодное деловое мероприятие посвящено теме закупок крупными заказчиками. Спикеры форума — специалисты тендерных департаментов предприятий Свердловской области.

В Челябинской области с 23 по 27 мая также проходит серия мероприятий, приуроченных к Дню предпринимательства. Региональный центр «Мой бизнес» и «Опора России» приглашает предпринимателей и самозанятых на мастер-классы и тренинги, а также популярные бизнес-игры: «Cash Flow» или «Денежный поток», «Бизнес-трансформация: Системный рост и порядок», «Распаковка лидера», «Капремонт бизнеса».

Финалом станет форум «Предпринимательство от А до Я». В программе: автоматизация документооборота и финансов, ораторское мастерство, выход и масштабирование продаж на Wildberries, цифровые системы лояльности, повышение эффективности работы команды без дополнительных затрат и другое.

В Кургане 26 мая пройдет предпринимательский форум «Новое время — новые мы!». День предпринимателя в Курганской области начнется с велопробега. Впервые энергичные, инициативные, уверенные в себе люди, сумевшие организовать и успешно развить свое дело, выступят пропагандистами здорового образа жизни.

Пленарная часть форума состоится в Инвестиционном агентстве Курганской области. Участники поделятся историями успеха развития своего дела в разных сферах, обсудят преимущества ведения бизнеса в Кургане, новые тренды, расскажут о плюсах и минусах бизнеса по франшизе.

«Будем обсуждать экономическую, инвестиционную ситуацию. Задача — показать объективную цельную картину происходящего, озвучить планы развития региона. И конечно, рассказать о мерах поддержки бизнеса, как региональных, так и федеральных, которые помогут начать свое дело или воплотить в жизнь планы развития», — пояснила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области Анна Агафонова.

Традиционно участие в работе форума примет губернатор Вадим Шумков, а также эксперты, предприниматели и бизнес-объединения: «Опора России», «Деловая Россия», торгово-промышленная палата. В финале мероприятия участников ждет открытый разговор-штурм, где предприниматели обсудят проблемы бизнеса и их совместные решения. Организатор — Курганское региональное отделение «Опора России».

В Тюмени «День предпринимателя-2022» отметят в формате большой бизнес-планерки. В этом году выбран новый формат проведения форума. На большой бизнес-планерке предприниматели и эксперты рассмотрят новые ниши, глобальные экономические тренды и их влияние на Тюменскую область, развитие кооперации и выстраивание деловых связей между городским и сельским бизнесом. Организаторы: правительство Тюменской области, центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства, ТАСС, «Опора России», «Деловая Россия», ТПП Тюменской области.

Откроется форум 27 мая деловым завтраком молодых предпринимателей с губернатором Тюменской области. Далее состоится инвестиционная планерка. А на тематических площадках под общим названием «Образ будущего. Бизнес Тюменской области», бизнесмены смогут найти деловых партнеров. Также пройдет ярмарка инвестиций и ряд обучающих мастер-классов по управлению кадрами, поиску клиентов самозанятыми. Участниками форума станут около тысячи предпринимателей из всех муниципалитетов региона, представителей деловых общественных организаций, органов власти.

«Ежегодный форум «День предпринимателя» — отличная площадка для того, чтобы заявить о бизнесе, найти новых партнёров. Функция нетворкинга сегодня становится одной из самых важных и значимых, это один из инструментов продвижения тюменских предприятий», — подчеркнул руководитель центра поддержки предпринимательства инвестагентства Дмитрий Утьев.

На Ямале 26 мая состоится ежегодный региональный бизнес-форум «Дни малого бизнеса Ямала». Организатор — окружной центр «Мой бизнес» при участии Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главная тема форума — франчайзинг. Свои франшизы представят более 20 федеральных сетей, среди них: «Хлебница», «IL Patio», «Domino's Pizza», «Точка Красоты», Имидж-Лаборатория «Персона», фитнес-клуб «X-Fit», сеть клиник и медицинских центров МЕДСИ и другие.

В программе форума: B2B встречи с представителями выставки франшиз; семинар «Франшиза от А до Я» и презентации проектов франшиз; панельная дискуссия «Меры государственной поддержки»; мотивационный мастер-класс «Путь к успеху»; выездная экскурсия на франчайзинговые объекты.

Как сообщало ИА REGNUM,цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства, проходят во всех федеральных округах.

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