Анкара, , 08:57 — REGNUM НАТО должно учитывать опасения Турции по возможному расширению альянса за счет Финляндии и Швеции, заявил официальный представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын 25 мая на пресс-конференции в Анкаре.

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

Он выступил перед журналистами по итогам переговоров со шведской и финской делегациями. Калын отметил, что Турция предоставила Финляндии и Швеции все факты. Советник президента подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки понимают тревогу Анкары.

Он также добавил, что без ликвидации этих не может идти речи ни о каком процессе вступления указанных стран в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, принятие Швеции и Финляндии в НАТО выгодно ЕС, поскольку это якобы укрепит безопасность содружества.

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