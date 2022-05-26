Берлин, 26 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министры самых богатых стран мира будут спорить о том, как сохранить цели в борьбе с изменением климата, сообщает 26 мая Reuters. Они встретятся в четверг 26 мая в Берлине на переговорах, омраченных ростом цен на энергоносители и проблемами с поставками топлива.

Глобальное изменение климата

Министры энергетики, климата и окружающей среды стран «Большой семерки» намерены подтвердить свои обязательства по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия и по защите биоразнообразия на ряде встреч с 25 по 27 мая.

Согласно проекту коммюнике, с которым ознакомилось агентство Reuters, группа также рассмотрит вопрос о принятии обязательств по поэтапному отказу от производства электроэнергии из угля к 2030 году, хотя источники агентства полагают, что противодействие со стороны США и Японии может сорвать принятие таких обязательств.

Проект, который может значительно измениться к моменту завершения переговоров в пятницу 27 мая, также обязывает страны «Семерки» начать с 2023 года публично отчитываться о том, как они выполняют предыдущее обязательство по прекращению «неэффективных» вложений в ископаемое топливо к 2025 году.

Конфликт на Украине привел к тому, что некоторых стран намерены закупать больше нероссийского ископаемого топлива и сжигать уголь, чтобы снизить зависимость от российских поставок, и это вызвало опасения, что нынешний энергетический кризис может подорвать борьбу с изменением климата.

Стремясь прийти к консенсусу по нефтяному эмбарго в отношении России, Европейский союз настаивает на ускорении перехода на возобновляемые источники энергии одновременно с поиском альтернатив ископаемому топливу, поставляемому из России.