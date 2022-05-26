Донецк, 26 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

В представительстве зафиксировали атаку в 8:05. С украинских позиций в Авдеевке по Ясиноватой было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Старомихайловка.