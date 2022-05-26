Тирана, 26 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Лучшим игроком финала Лиги конференций признан защитник «Ромы» Крис Смоллинг. Об этом 26 мая сообщили в УЕФА.

Светлана Бекетова Крис Смоллинг

«Великолепная игра в защите», — отметили в группе технических наблюдателей УЕФА.

Отмечается, что Смоллинг постоянно выигрывал единоборства и был «настоящей скалой» в обороне римского клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022. А Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл все три ныне существующих еврокубка — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.