Нью-Дели, , 09:07 — REGNUM Четырёхсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии (Quad) прочно установлен, это стало одним из главных достижений нынешнего индийского правительства. Об этом индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил в опубликованной 26 мая статье в Hindustan Times.

Саммит QUAD. 2022 Kantei.go.jp

Министр напомнил, что на днях в Токио прошёл второй саммит Quad. Итоги этой встречи указали на быстрое расширение повестки дня группы стран.

«Правительство Нарендры Моди завершает восьмилетний срок пребывания у власти, одним из его главных дипломатических достижений стало прочное становление Quad», — констатировал Джайшанкар.

Становление Quad говорит об укреплении Азии в эпоху глобализации, о том, что Индийский и Тихий океаны больше не могут быть разделены. Изменились позиции крупных держав, характер цепочек поставок, стали важны технологии и связь.

Индии Quad не только дал возможность развивать двусторонние связи. «Четвёрка» указывает на растущие интересы Нью-Дели за пределами Индийского океана, на возможность не позволять другим странам блокировать его выбор.

Как сообщало ИА REGNUM, Quadrilateral Security Dialogue, Quad был основан в 2007 году для взаимодействия стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первый очный саммит «четвёрки» прошёл в 2019 году в Нью-Йорке, второй — 24 мая 2022 года в Японии.

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