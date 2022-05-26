Самара, 26 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Реестр производителей строительных материалов и оборудования создается в Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве по вопросам ввода жилья.

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Сообщается, что некоторая продукция, которую выпускают предприятия региона, пользуется большим спросом за пределами области, чем на ее территории. Между тем, строительные материалы и оборудование местного производства могут быть нужны застройщикам региона. Информирование застройщиков о возможностях областных производителей призвано изменить ситуацию.

«Это еще одна мера поддержки предприятий региона. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивался рынок, который будет подогреваться в первую очередь внутренним спросом, спросом с вашей стороны. Потому что это даст возможность производителям стартовать с новыми видами продукции и потом расширить эти продажи уже за пределы Самарской области», — приводит пресс-служба областного правительства слова Кудряшова.

Он также сообщил, что областное правительство готово выступить посредником между застройщиками и производителями, чтобы помочь в урегулировании вопросов по ценовой политике, адаптации продукции под нужды и потребности строительного рынка.

Сообщается, что представители строительных компаний отметили удорожание стройматериалов и оборудования. Так, они зафиксировали рост цен на трансформаторы, лифты, радиаторы, отопительные котлы без импортных комплектующих. Еще большее недоумение участников рынка вызывает удорожание кирпича. Вместе с тем, цены на отдельные стройматериалы из металла, например, железную арматуру, понизились, сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четыре долгостроя исключили из реестра проблемных домов.