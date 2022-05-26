Брюссель, 26 мая 2022, 08:47 — REGNUM Активы Банка России на общую сумму порядка €23 млрд (примерно $24,6 млрд) были заморожен странами Европейского союза. Об этом 26 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран — членов ЕС», — сказал он.
Кроме того, Рейдерс уточнил, что эти активы российского Центробанка были заморожены в ЕС с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в рамках введенных антироссийских санкций Европейский союз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму порядка €10 млрд.