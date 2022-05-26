Брюссель, 26 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Активы Банка России на общую сумму порядка €23 млрд (примерно $24,6 млрд) были заморожены странами Европейского союза. Об этом 26 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР После воровства

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран — членов ЕС», — сказал он.

Кроме того, Рейндерс уточнил, что эти активы российского Центробанка были заморожены в ЕС с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в рамках введенных антироссийских санкций Европейский союз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму порядка €10 млрд.