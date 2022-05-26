Тирана, , 08:45 — REGNUM Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл все три ныне существующих еврокубка — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Об этом 26 мая сообщает ИА REGNUM.

Жозе Моуринью Aleksandr Osipov

Будучи наставником португальского «Порту», Моуринью выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2002/03, сейчас турнир называется Лига Европы. Спустя год он стал победителем Лиги чемпионов.

Также он выиграл Лигу чемпионов, когда возглавлял «Интер» в сезоне 2009/10, и Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2016/17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рома» под руководством Моуринью обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022. Это был первый розыгрыш турнира.

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