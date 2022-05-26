Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Состав совета директоров американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, остался без ее основателя Джека Дорси. Об этом сообщил новостной портал Axios.

Джек Дорси Brian Solis

Предприниматель принял такое решение еще осенью 2021 года, и оно вступило в силу с 25 мая. В ноябре Дорси покинул пост генерального директора Twitter. Дальнейшие планы предпринимателя не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о решении купить Twitter. 17 мая он заявил, что может отказаться от сделки по приобретению указанной соцсети за $44 млрд.

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