Москва, , 08:44 — REGNUM Представители Европейского космического агентства (ЕКА) предпринимают усилия для того, чтобы партнёры Роскосмоса отказались от сотрудничества с российской госкорпорацией. Об этом 26 мая заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнёров с целью разрушить их связи с Роскосмосом. Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть», — пояснил Рогозин в своём Telegram-канале.

Глава госкорпорации добавил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС.

Рогозин предостерёг партнёров от возможных ошибок, напомнив о «горьком опыте работы» Роскосмоса с ЕКА.

«Ваши европейские партнёры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полёта на Марс в 2020 году, — добавил Рогозин. — Хотите рискнуть и работать с ними — пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте».

При этом глава Роскосмоса отметил, что Россия готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике.

«Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос», — написал Рогозин.

Он также назвал смешными заявления ЕКА о способности заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы.

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«У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации России на Украине генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер заявил, что сотрудничество Европейского космического агентства (ЕКА) с Россией по гражданским программам в космосе будет продолжено по всем программам, включая Международную космическую станцию и миссию по исследованию Марса «ЭкзоМарс».

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