Рогозин рассказал о попытках ЕКА разрушить связи Роскосмоса с партнёрами
Москва, 26 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Представители Европейского космического агентства (ЕКА) предпринимают усилия для того, чтобы партнёры Роскосмоса отказались от сотрудничества с российской госкорпорацией. Об этом 26 мая заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнёров с целью разрушить их связи с Роскосмосом. Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть», — пояснил Рогозин в своём Telegram-канале.
Глава госкорпорации добавил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС.
Рогозин предостерёг партнёров от возможных ошибок, напомнив о «горьком опыте работы» Роскосмоса с ЕКА.
«Ваши европейские партнёры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полёта на Марс в 2020 году, — добавил Рогозин. — Хотите рискнуть и работать с ними — пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте».
При этом глава Роскосмоса отметил, что Россия готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике.
«Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос», — написал Рогозин.
Он также назвал смешными заявления ЕКА о способности заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы.
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«У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации России на Украине генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер заявил, что сотрудничество Европейского космического агентства (ЕКА) с Россией по гражданским программам в космосе будет продолжено по всем программам, включая Международную космическую станцию и миссию по исследованию Марса «ЭкзоМарс».
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