Москва, 26 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Отказ Израиля удовлетворить просьбу США и позволить ФРГ поставить Украине противотанковые ракеты Spike — это пример современной «алгебры геополитики», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор написал в телеграм-канале, что «сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран — одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года». Он напомнил, что тогда противостояние было двусторонним — США против СССР.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники указал опасения Израиля, что в случае урона российским солдатам Москва может нанести урон израильским интересам в Сирии.