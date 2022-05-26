Москва, 26 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен посетит Россию, чтобы обсудить вопрос экспорта российских удобрений. Об этом заявил пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен собирается посетить Москву, чтобы обсудить проблему экспорта российских удобрений», — сказал он.

Стржижовский добавил, что в июне текущего года планируется визит в Москву заместителя Генсека ООН Мартина Гриффитса для обсуждения всего спектра вопросов гуманитарного содействия по Украине.