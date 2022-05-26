Ереван, 26 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать помощь жителям Сюникской области Армении, которая граничит с территориями, затронутыми нагорно-карабахским конфликтом. Об этом российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил на встрече с губернатором региона Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

В пресс-службе российской дипмиссии сообщили, что Копыркин акцентировал непреходящую актуальность российско-армянских союзнических отношений, тесного взаимодействия стран по широкому спектру направлений, а также многовековой дружбы двух народов.

«Отметил, что Россия оказывает и продолжит оказывать необходимую помощь жителям Сюника», — говорится в сообщении.

Посол подчеркнул, что Россия старается помочь в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также в нормализации отношений Армении и Азербайджана.

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