Барнаул, , 08:54 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство, в 2022 году тысячи сибиряков участвуют в мероприятиях, посвященных Дню российского предпринимательства, отмечаемому сегодня, 26 мая.

Малый бизнес в Алтайском крае. Алтайские сувениры Светлана Шаповалова

Форумы, тренинги, шахматный турнир и даже деловая вечеринка — центры «Мой бизнес» Сибирского федерального округа подготовили предпринимательскому сообществу массу сюрпризов. С 23 по 27 мая предприниматели получают концентрат пользы и вдохновения на площадках, организованных не только в областных центрах, но и малых поселениях субъектов.

«Сибирские предприниматели неизменно отличаются спецификой: в силу географического расположения бизнес здесь часто сезонен и отличается холодным прагматизмом и горячим сердцем. Поэтому неудивительно, что региональная инфраструктура поддержки на базе центров «Мой бизнес» так разнопланово подходит к удовлетворению всех потребностей своей аудитории. Надеюсь, Всероссийский День предпринимательства в Сибири запомнится компаниям и зарядит энергией на ближайший год, мы ожидаем около 5000 участников событий», — отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова (Алтайский край).

С Днем российского предпринимательства бизнес-сообщество региона похжравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко,

«Алтайские предприниматели — люди энергичные, инициативные и целеустремленные. Вы генерируете и претворяете в жизнь бизнес-идеи, обеспечиваете земляков качественными товарами и услугами. Налоговые отчисления предприятий малого и среднего предпринимательства пополняют бюджеты всех уровней, содействуя развитию экономики, социальной инфраструктуры края, созданию комфортных условий для его жителей.

Сегодня перед бизнес-сообществом стоит немало важных задач по развитию импортозамещения, оптимизации логистических цепочек, увеличению заработной платы работников. Федеральные, краевые и муниципальные власти готовы оказывать поддержку в их решении, расширяя возможности для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!».

Серию мероприятий посвятили профессиональному празднику бизнеса в Томске, Туве и Кузбассе. Пока томские специалисты отправят предпринимателей муниципальных образований области в бизнес-туры, в крупных муниципалитетах Кемеровской области будут рассказывать о самозанятости, мерах поддержки, проведут «Час налоговой и омбудсмена» и тренинг «Бизнес Магнат».

Насыщенную программу подготовили тувинцы: уже состоялись туристский форум «Тыва — земля живых традиций» м выставка-ярмарка «Тыва Экспо», которая объединила 100 компаний-участников из всей страны. Чуть позже, 28 мая, состоится спортивный кубок центра «Мой бизнес»: предпринимателей ждут соревнования по спортивному ориентированию на открытой местности, бокс среди бизнесменов и сотрудников предприятий и турнир по дисциплине Counter-Strike GO.

Неделя предпринимательства с 23 по 27 мая запланирована сразу в двух регионах Сибири: Хакасии и Красноярске. На разных локациях эксперты и предприниматели обсудят взаимодействие с властью, актуальные меры поддержки, работу с персоналом, логистику, экспорт в новых реалиях и многое другое. Бесплатные мероприятия пройдут в онлайн и офлайн-форматах, регистрация на них обязательна на мойбизнес19. рф и дни-предпринимательства. рф.

«Мы подготовили консультации о мерах поддержки, обучающие курсы, мастер-классы, семинары, тренинги и деловые игры. А еще по традиции бизнесмены региона высадят деревья в «Аллее предпринимательства». Мероприятия рассчитаны не только на опытных бизнесменов, часть из них могут посетить и физлица, которые только планируют открыть свое дело», — пояснила директор центра «Мой бизнес» Денис Пауль (Хакасия).

26 мая первыми по часовому поясу День предпринимательства начали отмечать в Иркутске. Программа началась форумом «Бизнес в условиях современности». Участники обсудят экспорт в условиях санкций, продвижение и личностное развитие. К отдельной дискуссии привлекут региональное Агентство по туризму, с экспертами обсудят обязательную сертификацию гидов.

Вместе с форумом творческие иркутяне 26 и 27 мая посетят «Гастроли Beinopen» — двухдневный образовательный интенсив о том, как и с кем делать моду в России. Завершит серию событий шахматный турнир среди предпринимателей и любителей из муниципальных округов Иркутской области.

В столице Сибири — Новосибирске — предприниматели посетят деловую вечеринку «Бартер-пати».

"Экономическая ситуация последних лет очень сплотила бизнес-сообщества, со стороны органов власти мы всегда поддерживаем инициативы и открыты к диалогу. 26 мая мы предлагаем новосибирским предпринимателям расширить клиентскую и партнерскую базу на региональном деловом событии. В рамках вечеринки пройдет биржа контактов, квиз, а также традиционная встреча «без галстуков» с участием руководителей минпромторга и минэкономразвития Новосибирской области», —пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

К поздравлениям новосибирцев также присоединятся городская и областная торгово-промышленная палата: в ходе «Бартер-пати» вручат премию «Золотой Меркурий». Специальные активности запланированы в рамках 85-летия Новосибирской области: интерактивный стол и презентация фильма о развитии предпринимательства в Сибири от центра «Мой бизнес».

Республика Алтай проведет День открытых дверей для предпринимателей, самозанятых и физических лиц, планирующих открыть бизнес. Участники получат консультации по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности. Место проведения: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9 (конференц-зал центра «Мой бизнес»).

Вовлекать предпринимателей в творческие форматы будут в Омской области. Здесь бизнес-сообщество при поддержке Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири» и реготделения «Опоры России» высадят «Аллею предпринимателей» в «Птичьей Гавани» — в уникальном уголке дикой природы в центре промышленного города.

А 26 мая в областном Конгресс-холле состоится ежегодный бизнес-форум «Свое дело — твой успех». Программа состоит из 4 действий и включает обсуждение актуальных вопросов предпринимательства, а также театрализованные ремарки про бизнес в исполнении артистов омского Лицейского драматического театра, бизнес-короткометражки от московского спикера Александра Белгорокова, в которых он поделится гипнотическими техниками воздействия на клиента.

Все мероприятия регионов — бесплатные. Они реализуются в рамках нацпроектов по развитию предпринимательства и экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM,различные события, посвящённые Дню российского предпринимательства, проходят во всех федеральных округах.

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