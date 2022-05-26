Малгобек, Ингушетия, , 08:42 — REGNUM В Ингушетии состоялись два мероприятия, посвященные памяти павших за оборону города Малгобека бойцов Красной Армии. В городе открыли памятник «Братская могила» и перезахоронили останки восьмерых воинов, которые были обнаружены членами поискового отряда в ходе весенней полевой поисковой экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти 2022 г.», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Захоронение останков погибших воинов Красной Армии Poisk-dolina.ru

Памятник в районе кирпичного завода в старой части города открыт после реконструкции. На этом месте захоронены погибшие в сентябре–декабре 1942 года защитники Малгобека. Всего на мемориальных плитах увековечены имена 335 солдат разных родов войск и разных национальностей.

Напомним, город Малгобек в 2007 году получил почетное звание Город воинской славы. Это высокое звание было присвоено ингушскому городу за массовый героизм его защитников в ходе Малгобекской оборонительной операции 1942–1943 годов, когда провалились планы фашистов по захвату нефтяных районов Кавказа.

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