Бишкек, 26 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 мая прибыл в Киргизию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Сообщается, что Токаева пригласил президент Киргизии Садыр Жапаров. Встречал казахстанского лидера в аэропорту Бишкека киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров. В резиденции президента Киргизии «Ала-Арча» прошла официальная церемония встречи.

«Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, по данным пресс-службы, в ходе визита Токаева запланирована его встреча с Жапаровым. После переговоров ожидается подписание ряда документов. Также президенты сделают заявления для СМИ.