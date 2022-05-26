Джакарта, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела ряд двусторонних встреч с официальными лицами Организации Объединенных Наций и обсудила ситуацию вокруг Украины, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Глава МИД Индонезии встретилась, в частности, с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Дж. Мохаммед, председателем генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, советником генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на полях 7-й сессии глобальной платформы по уменьшению опасности стихийных бедствий на Бали.

На встрече с заместителем генерального секретаря и председателем Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Ретно Марсуди обсудила влияние ситуации на Украине на мир, включая угрозу продовольственного и энергетического кризисов, особенно в слаборазвитых странах.

Ретно Марсуди также подтвердила принцип последовательной позиции Индонезии в отношении важности уважения каждой страной суверенитета и территориальной целостности других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом вице-президента Замбии Мутале Налуманго на Бали для обсуждения сотрудничества между двумя странами в экономической области.

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