Симферополь, 26 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В результате того, что Запорожская и Херсонская области никогда не возвратятся под контроль Киева, выход к Азовскому морю навсегда потерян Украиной. Об этом 26 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что он уверен в том, что после того, как Запорожская и Херсонская области воссоединятся с Россией, Азовское море вновь, как это было раньше, станет исключительно внутренним российским морем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Южная Корея в качестве очередной партии помощи киевскому режиму направит на Украину противогазы и фильтры к ним на сумму $1,1 млн.