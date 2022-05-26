Екатеринбург, 26 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в честь 100-летия пионерии появилась аллея рябин. Ее высадили студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета и Екатеринбургского колледжа транспортного строительства, сообщили журналистам в мэрии.

Фото: кировский. екатеринбург. рф рябиновая аллея в Екатеринбурге

Рябиновая аллея расположилась у дома №3 на улице Советской. В торжественном открытии 25 мая приняли участие студенты, преподаватели университетов и колледжей города, а также представители администрации района.

В финале церемонии директору Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Денису Шевченко был вручён сертификат на право ухода за рябиновой аллеей. Примечательно, что во время торжественной церемонии открытия чиновники были одеты в пионерские галстуки.