Городищенский район, Пензенская область, 26 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Жительница Городищенского района Пензенской области оформила кредит на сумму 400 тыс. рублей и перечислила деньги мошенникам. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По словам 40-летней заявительницы, на сотовый телефон женщины позвонил незнакомец и заверил в попытке оформления кредита на ее имя. Встречный займ и перевод денег на «безопасный счет» позволит сохранить средства. Она поверила и оформила в банке кредит на 400 тыс. рублей. Затем через банкомат женщина перечислила на 11 абонентских номеров сотовых телефонов все деньги. В полицию пострадавшая обратилась, когда осознала обман. При этом о подобных способах преступлений женщина знала. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Пензы перевела на карты мошенников около 750 тыс. рублей.

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